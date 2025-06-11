В частности, Румынии, Сербии, Словении, Молдовы, Болгарии, Хорватии, Греции, Албании и Северной Македонии. Главные заявления лидеров собрал 24 Канал.
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О чем заявили на саммите
Албания поддержала евроинтеграцию Украины
Спикер парламента Албании Элиза Спиропали заявила о полной поддержке вступления Украины в ЕС и отметила ускорение процессов для всех кандидатов.
Россияне не интересуются миром. И мы только за справедливый мир, начинающийся с прекращения огня,
– добавила она.
Словения заявила о солидарности с Украиной
Министр иностранных дел Словении Таня Файон заявила о солидарности с Украиной и необходимости достижения мира на основе устава ООН. Она назвала главным приоритетом полное и безусловное прекращение огня.
Мы также продолжим поднимать осведомленность обо всех гражданских людях, которых удерживают, включая журналистов, о всех принудительно вывезенных детей, будем требовать их безопасного возвращения,
– подчеркнула Файон.
Российские ультиматумы напоминают о темной эпохе господства СССР, – премьер Болгарии
Но мы не видим с российской стороны какой-то воли предложить реальные условия прекращения огня. Они выдвигают условия, но они напоминают нам о темных временах советского господства,
– сказал политик.
Россия не остановится на Молдове, если не остановить ее в Украине, – Санду
По словам президента Молдовы, если не остановить Россию в Украине, страна-агрессор не остановится даже на Молдове.
Мы должны поддержать центр предотвращения гибридных угроз здесь, в Одессе. Мы это рассматриваем как часть нашей обороны,
– заявила Майя Санду.
В частности, речь идет об остановке незаконных денежных потоков, усилении энергетического сотрудничества и восстановлении кибербезопасности совместными усилиями.
Россия планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией, – Зеленский
По словам Владимира Зеленского, российские военные планы указывают на этот регион "для создания хаоса" – город Одесса, а затем к границе с Молдовой и Румынией.
Мы уже видели это раньше на Балканах, где Россия разжигала этнические конфликты, саботаж и даже попытки государственного переворота. Мы были свидетелями попыток манипулирования общественным мнением в Румынии с участием Москвы,
– отметил президент.
Черногория поддержала немедленное прекращение огня
Президент Черногории Яков Милатович подчеркнул важность проведения саммита как демонстрацию поддержки Украины. Он поддержал немедленное прекращение огня как "первый шаг к длительному и справедливому миру для Украины".
Зеленский прокомментировал предстоящий саммит НАТО
По словам украинского президента, Европа должна делать больше для своей обороны, а США помнить, что дестабилизация в Европе втягивала американских солдат в разрушительные войны.
НАТО скрепляет структуру безопасности Европы. И каждая европейская страна имеет право выбирать собственный путь безопасности. Будущий саммит НАТО должен это подтвердить,
– добавил Владимир Зеленский.
Вучич и Зеленский договорились о двусторонних переговорах
По словам Александара Вучича, Сербия остается приверженной международному праву в вопросах поддержки территориальной целостности "в пределах международно признанных границ".
Он выразил надежду на рост сотрудничества с Украиной.
У нас запланированы двусторонние переговоры с президентом Зеленским. Думаю, сможем решить некоторые наши вопросы по экономическому обороту,
– отметил Вучич.
Президент Румынии отреагировал на дезинформацию о призыве в армию
Румынский президент Никушор Дан отреагировал на информацию о якобы призыве людей, что будут воевать на территории Украины.
Есть определенная грань между дезинформацией и свободой слова. Я думаю, что это новая тематика для каждого из нас – как реагировать за короткий промежуток времени и как реагировать на то, когда количество этой дезинформации такое значимое,
– подчеркнул он.
Премьер Греции предлагает создать транспортный коридор из Одессы
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать транспортный коридор, который соединит греческий порт Александруполис с Одессой через болгарскую Варну и румынскую Констанцу. Более того, проект можно предложить для финансирования со стороны ЕС.
Это бы включило газовые трубопроводы, железную дорогу, электроэнергию. Это был бы проект, который создаст дополнительный коридор для Украины, чтобы транспортировать ваши товары гораздо быстрее через море,
– подчеркнул Мицотакис.
Зеленский о российском давлении на Молдову
Украина готова сделать все для предотвращения энергетического кризиса в Приднестровье, из-за которого осуществлялось давление на Кишинев и Майю Санду.
Непросто, но мы стоим рядом с Молдовой и будем продолжать, как бы нам трудно не было,
– сказал Зеленский.
Лидер Молдовы заявила о сотрудничестве спецслужб
Президент Молдовы Майя Санду рассказала о сотрудничестве с украинскими и румынскими спецслужбами, чтобы противодействовать гибридным выпадам России, в частности не допустить вмешательства страны-агрессора в предстоящие парламентские выборы.
По ее словам, Молдова подготовила более 160 украинских саперов, способствовала транзиту зерна и предоставила энергетическое оборудование для восстановления украинской инфраструктуры.
Мы знаем, что безопасность Украины – это безопасность Молдовы. Мы инвестируем в дороги, железные дороги и мосты, чтобы однажды они могли поддержать восстановление,
– сказала Майя Санду.
Что заявил президент Сербии
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна углубляет двустороннее сотрудничество, но не вмешивается в дела Украины. Кроме того, он предложил помощь в восстановлении, чтобы четко продемонстрировать украинцам поддержку.
Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два города или один небольшой регион, который мы могли бы возродить,
– сказал он.
По словам Зеленского, в этом году Украина требует четкого решения по переговорным кластерам, поскольку выполнила все условия. Блокирование прогресса только "теряет время" для всей Европы.
Мы все разделяем одинаковый интерес к расширению ЕС и прочности НАТО. ЕС предоставляет Европе возможность конкурировать на мировом уровне. Без него европейские страны могут быть вытеснены другими крупными мировыми игроками,
– заявил он.
Зеленский поблагодарил лидеров за участие
Благодарен всем лидерам и партнерам, которые собрались в Одессе на четвертый саммит "Украина – Юго-Восточная Европа". Ваше присутствие стало четким и общим сигналом против попыток России дестабилизировать наш регион и ослабить суверенитет в Европе,
– отметил украинский президент.
По словам Зеленского, такой формат сотрудничества важен, его следует развивать в дальнейшем.
На повестке дня встречи 11 июня – региональная безопасность, устойчивость к гибридным угрозам, укрепление торговых и транспортных сетей, энергетическая безопасность, разминирование, послевоенное восстановление, реабилитация, оздоровление и поддержка военнослужащих, детей и ветеранов.