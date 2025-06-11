Министр иностранных дел Словении Таня Файон заявила о солидарности с Украиной и необходимости достижения мира на основе устава ООН. Она назвала главным приоритетом полное и безусловное прекращение огня.

Мы также продолжим поднимать осведомленность обо всех гражданских людях, которых удерживают, включая журналистов, о всех принудительно вывезенных детей, будем требовать их безопасного возвращения,

– подчеркнула Файон.