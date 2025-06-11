Про це повідомляє Le Monde, передає 24 Канал. Спільна заява політиків засуджує жорстоку агресивну війну Росії проти України.
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Що відомо про декларацію
За даними видання, Вучич нібито не підписав декларацію четвертого саміту "Україна – Південно-Східна Європа".
Всі інші учасники натомість підтвердили свою прихильність до надання всебічної та тривалої підтримки Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно. А також закликали світ утриматися від надання будь-якої матеріальної чи іншої допомоги військовим зусиллям Росії.
Серед підписантів:
- Президент України Володимир Зеленський,
- Президент Республіки Молдова Мая Санду,
- Президент Чорногорії Яков Мілатович,
- Президент Румунії Нікушор Дан,
- Прем'єр-міністр Республіки Болгарія Росен Желязков,
- Прем'єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович,
- Прем'єр-міністр Грецької Республіки Кіріакос Міцотакіс,
- Голова парламенту Республіки Албанія Еліза Спіропалі,
- перший заступник голови уряду та міністр охорони довкілля й просторового планування Республіки Північна Македонія Ізет Меджіті,
- віцепрем'єр-міністр – міністр закордонних та європейських справ Республіки Словенія Таня Файон.