Про це повідомляє Le Monde, передає 24 Канал. Спільна заява політиків засуджує жорстоку агресивну війну Росії проти України.

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Що відомо про декларацію

За даними видання, Вучич нібито не підписав декларацію четвертого саміту "Україна – Південно-Східна Європа".

Всі інші учасники натомість підтвердили свою прихильність до надання всебічної та тривалої підтримки Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно. А також закликали світ утриматися від надання будь-якої матеріальної чи іншої допомоги військовим зусиллям Росії.

Серед підписантів:

  • Президент України Володимир Зеленський,
  • Президент Республіки Молдова Мая Санду,
  • Президент Чорногорії Яков Мілатович,
  • Президент Румунії Нікушор Дан,
  • Прем'єр-міністр Республіки Болгарія Росен Желязков,
  • Прем'єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович,
  • Прем'єр-міністр Грецької Республіки Кіріакос Міцотакіс,
  • Голова парламенту Республіки Албанія Еліза Спіропалі,
  • перший заступник голови уряду та міністр охорони довкілля й просторового планування Республіки Північна Македонія Ізет Меджіті,
  • віцепрем'єр-міністр – міністр закордонних та європейських справ Республіки Словенія Таня Файон.