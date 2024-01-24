Тепер зловмисник постане перед судом. Йому загрожує довічне ув'язнення.
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Що встановило слідство
Правоохоронці з'ясували, що мешканець Буковини систематично ґвалтував та знущався з двох своїх неповнолітніх падчерок та рідної доньки, з якими проживав в одному помешканні.
Крім того, порушник фільмував протиправні дії на мобільний телефон. Відео, на яких він розбещував дівчат, чоловік зберігав і показував своїм жертвам.
У ході вивчення обставин справи поліцейські вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон з відеоконтентом, що належить до дитячої порнографії.
Відомо, що досудове розслідування здійснювали за статтями:
- зґвалтування;
- розбещення неповнолітніх;
- ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;
- одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження.
Схожі злочини проти дітей: останні випадки
- На Сумщині 14-річна дівчинка постійно зазнавала сексуального насилля з боку свого батька. Унаслідок цього потерпіла завагітніла і народила від свого кривдника дитину. Її родичі намагалися приховати цей факт.
- На Київщині 39-річний чоловік вчинив наругу над своєю 9-річною донькою. Чоловік зайшов до кімнати дівчинки і, користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зґвалтував її.
- У Запоріжжі чоловік зґвалтував рідну доньку, якій було 16 років. Чоловік запросив дівчинку на прогулянку до парку. Коли вони залишилися наодинці, зловмисник вчинив насильство. Відомо, що батько перебував під дією наркотиків.