У новому інтерв'ю Олексію Арестовичу поставили запитання, як та чому він виїхав за кордон. Ексрадник намагався жартувати та постійно ухилявся від відповіді, передає 24 Канал.
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"З депутатських груп або Порошенка, або "Голосу", зараз не пригадую, направили до ДПС України запитання: "Як виїхав Арестович?" Відповідь ДПС опублікували у соціальних мережах. Там було написано: "Державна таємниця", – посміявся він.
Блогерка Анна Олицька намагалась отримати правдиву відповідь. Тому вона спробувала уточнити: "Тобто пояснення не буде? Як волонтер, як політичний діяч чи з якоюсь місією? Чи як батько трьох дітей? Але я ж знаю, що старшій доньці вже 19 років". На своє запитання вона отримала лаконічну відповідь.
Якось виїхав. Законно, звісно. На кордоні проблем не було,
– заявив Арестович.
Політик запевнив, що у США він перебуває як "незалежний експерт з українського питання". За його словами, його діяльність "мала певну дотичність до того, щоб Україні надали наступний транш допомоги".
Скандали з Арестовичем: останнє
- Олексій Арестович 14 грудня 2023 року опублікував пост про те, як пройшла "пряма лінія" кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Зокрема, він написав про те, що Путін називає українців та росіян "братами", а ми росіян, мовляв, орками. Була низка й інших обурливих заяв.
- Поліція відкрила кримінальне провадження проти колишнього позаштатного радника Офісу Президента Олексія Арестовича. Воно стосується звернення групи народних депутатів щодо неправдивого повідомлення Арестовичем про вчинення кримінального правопорушення. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України.
- У вересні 2023 Арестович через суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти народної депутатки від партії "Голос" Наталії Піпи за ч. 2 ст. 161 за розпалювання національної ворожнечі. Арестович став на захист вуличного музиканта у Львові, який виконував пісню російського рок-музиканта Віктора Цоя. За цим фактом 29 депутатів написали заяви до Шевченківського управління поліції проти Арестовича.
- Проти Арестовича є ще одне провадження. За словами нардепки Інни Совсун, 13 жовтня 2023 року поліція розпочала досудове розслідування щодо сексистських висловлювань Арестовича під час одного з його семінарів. Тоді колишній радник ОП заявив, що хоче душити жінок та здійснювати над ними сексуальне насилля.