Народна депутатка від партії "Голос" та львівська громадська діячка Наталія Піпа повідомила, що отримала інформацію від джерел в Нацполіції щодо кримінального провадження проти Арестовича.

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Проти Арестовича відкрито вже два провадження

"На громадянина Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас. Чекаємо якнайшвидшого (однак сумнівного) повернення розвідника до України", – повідомила Наталія Піпа.

У Нацполіції підтвердили інформацію про кримінальне провадження проти Арестовича. Воно стосується звернення групи народних депутатів щодо неправдивого повідомлення Арестовичем про вчинення кримінального правопорушення.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Контекст кримінального провадження

У вересні 2023 Арестович через суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Піпи. Суть скандалу полягала в тому, що колишній позаштатний радник ОП став на захист вуличного музиканта у Львові, який виконував пісню російського рок-музиканта Віктора Цоя.

Тоді після скарги Наталії Піпи правоохоронці склали адмінпротокол про дрібне хуліганство. Арестович написав заяву в ДБР із проханням відкрити кримінальне провадження щодо Наталії Піпи за ч. 2 ст. 161 за розпалювання національної ворожнечі.

За цим фактом проти Арестовича написали заяви до Шевченківського управління поліції 29 депутатів.

Проти Арестовича є ще одне провадження

За словами нардепки Інни Совсун, 13 жовтня 2023 року поліція розпочала досудове розслідування щодо сексистських висловлювань Арестовича під час одного з його семінарів.

Тоді колишній радник ОП заявив, що хоче душити жінок та здійснювати над ними сексуальне насилля.

Додамо, що Арестович останнім часом часто потрапляв у скандали, пов'язані з його проросійськими, гомофобними та сексистськими висловами.

Він оголосив, що нібито буде брати участь у майбутніх президентських виборах та виступатиме за нібито "збереження права українців спілкуватися російською".