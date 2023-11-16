Народная депутат от партии "Голос" и львовский общественный деятель Наталья Пипа сообщила, что получила информацию от источников в Нацполиции относительно уголовного производства против Арестовича.

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Против Арестовича открыто уже два производства

"На гражданина Арестовича открыто уголовное производство. Об этом мне известила Национальная полиция Украины, а я оповещаю вас. Ждем скорейшего (однако сомнительного) возвращения разведчика в Украину", – сообщила Наталья Пипа.

В Нацполиции подтвердили информацию об уголовном производстве против Арестовича. Оно касается обращения группы народных депутатов по поводу ложного сообщения Арестовичем о совершении уголовного правонарушения.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

Контекст уголовного производства

Так, в сентябре 2023 года Арестович через суд обязал ГБР открыть дело против Пипы. Суть скандала заключалась в том, что бывший внештатный советник ОП стал в защиту уличного музыканта во Львове, исполнявшего песню российского рок-музыканта Виктора Цоя.

Тогда после жалобы Натальи Пипы правоохранители составили админпротокол о мелком хулиганстве. Арестович написал заявление в ГБР с просьбой открыть уголовное производство в отношении Наталии Пипы по ч. 2 ст. 161 за разжигание национальной розни.

По этому факту против Арестовича написали заявления в Шевченсковое управление полиции 29 депутатов.

Против Арестовича есть еще одно производство

По словам нардепки Инны Совсун, 13 октября 2023 года полиция начала досудебное расследование по поводу сексистских высказываний Арестовича во время одного из его семинаров.

Тогда бывший советник ОП заявил, что хочет душить женщин и совершать над ними сексуальное насилие.

Добавим, что в последнее время Арестович часто попадал в скандалы, связанные с его пророссийскими, гомофобными и сексистскими высказываниями.

Он объявил, что якобы будет участвовать в предстоящих президентских выборах и будет выступать за якобы "сохранение права украинцев общаться на русском".