Об этом сообщила нардеп Наталья Пипа. Она также опубликовала текст заявления, которое подали в правоохранительные органы, передает 24 Канал.

К теме Арестович скандально высказывался о женщинах: в полиции начали расследование

Что может угрожать Арестовичу

Народные депутаты подали заявление на Арестовича за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления. Речь идет об инциденте, который произошел в августе 2023 года. Тогда во Львове в одном из общественных мест 17-летний юноша исполнял песню Виктора Цоя. Нардеп Наталья Пипа сделала замечание, но тот в ответ начал ругаться политикой. После этого Арестович подал заявление в ГБР и обвинил нардепа в якобы "разжигании вражды и ненависти по языковым признакам".

Пипа отвергла все обвинения и заявила, что такими действиями Арестович занимается самопиаром и хайпом на тему "притеснений русскоязычных украинцев". После огласки в сети упомянутого инцидента нардеп решила подать заявление на Арестовича.

Я считаю (а это моя семья, коллеги и сограждане горячо поддерживают), что "Разведчик-Любитель" является настоящим преступником. И я это подробно объяснила правоохранительным органам,

– заявила Пипа.

Нардеп также подчеркнула, что такие действия Арестовича напрямую связаны с угрозой национальной безопасности Украины. Так, нардепы обвиняют бывшего советника ОП в нарушении статьи 383 Уголовного кодекса. Санкции этой статьи предусматривают исправительные работы сроком до 2 лет, арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 3 лет.



На Арестовича подали заявление в полицию / Фото Наталья Пипа

Между Даниловым и Арестовичем разгорелась ссора в сети

Секретарь СНБО Алексей Данилов 16 октября предупредил, что российский ФСБ пытается создать новую агентурную сеть в Украине. Он заявил, что оккупанты пытаются любым способом внести раскол в украинское общество, а потому используют все имеющиеся инструменты.

Тогда Данилов написал, что российские спецслужбы пытаются создать новую сеть агентов в "политическом проекте". По его словам, такие "эксперты" будут ориентированы на "остатки пророссийски настроенного населения", а параллельно – расшатывается процесс внутренней дестабилизации в обществе.

"Признаками подобной деятельности является резкая активизация разнообразных "экспертов", "актеров-разведчиков" и иного рода аферистов в продвижении на русском языке русской же повестки. Именно они в этот момент взывают о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с Россией необходимо договариваться", – написал Данилов, очевидно, намекая на Арестовича.

Через некоторое время возмущенный Арестович ответил Данилову. Он пытался оправдаться, но его сообщение превратилось в обычную ругань и обвинение секретаря СНБО.