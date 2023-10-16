Об этом секретарь СНБО написал в сети Х. Он подчеркнул, что в последнее время активизировались "актеры-разведчики", вероятно, намекая на Алексея Арестовича.

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Данилов призвал украинцев быть "информационно чистоплотными"

Секретарь СНБО подчеркнул, что единственный шанс России победить Украину – это вносить раскол в украинское общество, чтобы разжечь внутреннее противостояние. Именно такой план реализовывал Кремль в течение последних десятилетий – делил народ на "сорта", формировал пророссийские партии, фальсифицировал историю и подкупал украинских чиновников.

Украина провела самую масштабную чистку российской агентуры, впрочем, ФСБ не оставляет попыток создать новую сеть. Данилов утверждает, что российские спецслужбы пытаются создать новую сеть агентов в "политическом проекте". По его словам, такие "эксперты" будут ориентированы на "остатки пророссийски настроенного населения", а параллельно – будет расшатываться процесс внутренней дестабилизации в обществе.

Признаками подобной деятельности является резкая активизация всевозможных "экспертов", "актеров-разведчиков" и иного рода аферистов в продвижении на русском языке российской повестки. Именно они в этот момент воют о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с Россией необходимо договариваться,

– говорится в сообщении с намеком на "разведчика" Арестовича.

Данилов подчеркнул, что правоохранители внимательно отслеживают все пророссийские заявления и проявления враждебных действий. Поэтому секретарь СНБО призывает украинцев "проявить высокую степень информационной чистоплотности, чтобы не пачкаться продуктами российской информационной "жизнедеятельности".

Арестович "ответил" на пост Данилова

Алексей Арестович отреагировал на сообщение секретаря СНБО и попытался "оправдаться". Он заявил, что в государстве "у каждого есть своя функция". В конце концов он бросился на Алексея Данилова с обвинениями.

"Есть функция и у секретаря СНБО. П**деть на государственном языке. А нет, он еще носит слайды Президенту, я несколько раз видел. Другой пользы от него за два с половиной года в Офисе я так и не заметил. И если Вы считаете, что ваша жизнь не имеет смысла и Вы занимаетесь непонятно чем, то вспомните, что кроме ООН есть еще секретарь СНБО Украины", – написал Арестович.



Арестович "обиделся" на сообщение Данилова / Скриншот

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