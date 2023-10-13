Так, правоохранители начали расследовать дело по скандальным заявлениям экс-советника ОП. Совсун поблагодарила полицию за адекватную реакцию.
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По Арестовичу приступили к рассмотрению дела в полиции
Народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун 12 октября рассказала, что полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о заявлении на бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича. Это произошло после спорных комментариев Арестовича о женщинах во время его закрытых "психологических семинаров", на которых он называл женщин "существами" и выражал желание их удушить.
Теперь полиция будет проводить расследование, а дело направили в Киевскую городскую прокуратуру. В то же время, Совсун отметила, что за делом против Арестовича нужен постоянный общественный контроль.
Если дело доведут до логического завершения, это будет важный для Украины прецедент, доказательство, когда закон один для всех и безнаказанность – больше не норма,
– написала нардеп.
Кроме того, Совсун также опубликовала соответствующее фото, на котором зафиксирован документ с ответом на заявление депутата об Алексее Арестовиче.
В полиции завели дело против Арестовича / Фото с телеграм-канала Инны Совсун
В Нацполиции сообщили, что согласно запросу вся необходимая информация внесена в базу ЕРДР. Данная мера принята по признакам правонарушения, связанного с ввозом, изготовлением или распространением материалов, пропагандирующих насилие, жестокость, расовую, национальную, религиозную нетерпимость и дискриминацию. Заметим, что наказание за такие действия, предусмотренное статьей, может повлечь за собой максимум 5 лет ограничения свободы или денежный штраф.
Арестович попал в скандал из-за заявлений о женщинах
- Алексей Арестович на одном из своих "психологических семинаров" решил затронуть тему женщин. В частности, экс-советник ОП назвал женщин "расколотыми существами, которые себе не принадлежат" и которых хочется "задушить".
- Кроме того, Арестович тоже ставил. иерархию между мужчинами и женщинами, говоря, что "женщины должны смотреть на мужчину, как на идола". Такие сексистские и нерациональные высказывания повлекли за собой шквал в комментариях под видео.
- В конце концов, народная депутат от партии "Голос" Инна Совсун решила написать заявление на Арестовича из-за его скандальных высказываний. Сам Арестович на скандал отреагировал, продолжив хайповать, а затем опубликовал комментарий женщины, которые якобы хочет, чтобы "ее подавили".