Так, правоохранители начали расследовать дело по скандальным заявлениям экс-советника ОП. Совсун поблагодарила полицию за адекватную реакцию.

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По Арестовичу приступили к рассмотрению дела в полиции

Народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун 12 октября рассказала, что полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о заявлении на бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича. Это произошло после спорных комментариев Арестовича о женщинах во время его закрытых "психологических семинаров", на которых он называл женщин "существами" и выражал желание их удушить.

Теперь полиция будет проводить расследование, а дело направили в Киевскую городскую прокуратуру. В то же время, Совсун отметила, что за делом против Арестовича нужен постоянный общественный контроль.

Если дело доведут до логического завершения, это будет важный для Украины прецедент, доказательство, когда закон один для всех и безнаказанность – больше не норма,

– написала нардеп.

Кроме того, Совсун также опубликовала соответствующее фото, на котором зафиксирован документ с ответом на заявление депутата об Алексее Арестовиче.

В полиции завели дело против Арестовича / Фото с телеграм-канала Инны Совсун

В Нацполиции сообщили, что согласно запросу вся необходимая информация внесена в базу ЕРДР. Данная мера принята по признакам правонарушения, связанного с ввозом, изготовлением или распространением материалов, пропагандирующих насилие, жестокость, расовую, национальную, религиозную нетерпимость и дискриминацию. Заметим, что наказание за такие действия, предусмотренное статьей, может повлечь за собой максимум 5 лет ограничения свободы или денежный штраф.

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