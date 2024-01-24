В новом интервью Алексею Арестовичу задали вопрос, как и почему он выехал за границу. Экс-советник пытался шутить и постоянно уклонялся от ответа, передает 24 Канал.

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"Из депутатских групп или Порошенко, или "Голоса", сейчас не помню, направили в ГНС Украины вопрос: "Как уехал Арестович?" Ответ ГНС опубликовали в социальных сетях. Там было написано: "Государственная тайна", – посмеялся он.

Блогер Анна Олицкая пыталась получить правдивый ответ. Поэтому она попробовала уточнить: "То есть объяснения не будет? Как волонтер, как политический деятель или с какой-то миссией? Или как отец троих детей? Но я же знаю, что старшей дочери уже 19 лет". На свой вопрос она получила лаконичный ответ.

Как-то уехал. Законно, конечно. На границе проблем не было,

– заявил Арестович.

Политик заверил, что в США он находится как "независимый эксперт по украинскому вопросу". По его словам, его деятельность "имела определенную причастность к тому, чтобы Украине предоставили следующий транш помощи".

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