В новом интервью Алексею Арестовичу задали вопрос, как и почему он выехал за границу. Экс-советник пытался шутить и постоянно уклонялся от ответа, передает 24 Канал.
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"Из депутатских групп или Порошенко, или "Голоса", сейчас не помню, направили в ГНС Украины вопрос: "Как уехал Арестович?" Ответ ГНС опубликовали в социальных сетях. Там было написано: "Государственная тайна", – посмеялся он.
Блогер Анна Олицкая пыталась получить правдивый ответ. Поэтому она попробовала уточнить: "То есть объяснения не будет? Как волонтер, как политический деятель или с какой-то миссией? Или как отец троих детей? Но я же знаю, что старшей дочери уже 19 лет". На свой вопрос она получила лаконичный ответ.
Как-то уехал. Законно, конечно. На границе проблем не было,
– заявил Арестович.
Политик заверил, что в США он находится как "независимый эксперт по украинскому вопросу". По его словам, его деятельность "имела определенную причастность к тому, чтобы Украине предоставили следующий транш помощи".
Скандалы с Арестовичем: последнее
- Алексей Арестович 14 декабря 2023 года опубликовал пост о том, как прошла "прямая линия" кремлевского диктатора Владимира Путина. В частности, он написал о том, что Путин называет украинцев и россиян "братьями", а мы россиян, мол, орками. Был ряд и других возмутительных заявлений.
- Полиция открыла уголовное производство против бывшего внештатного советника Офиса Президента Алексея Арестовича. Оно касается обращения группы народных депутатов по поводу ложного сообщения Арестовичем о совершении уголовного правонарушения. Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины.
- В сентябре 2023 года Арестович через суд обязал ГБР открыть дело против народного депутата от партии "Голос" Натальи Пипы по ч. 2 ст. 161 за разжигание национальной розни. Арестович встал на защиту уличного музыканта во Львове, исполнявшего песню российского рок-музыканта Виктора Цоя. По этому факту 29 депутатов написали заявления в Шевченковское управление полиции против Арестовича.
- Против Арестовича есть еще одно производство. По словам нардепа Инны Совсун, 13 октября 2023 года полиция начала досудебное расследование по поводу ексистских высказываний Арестовича во время одного из его семинаров. Тогда бывший советник ОП заявил, что хочет душить женщин и совершать над ними сексуальное насилие.