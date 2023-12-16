У Сумській області правоохоронці затримали 39-річного чоловіка за підозрою у систематичному ґвалтуванні власної рідної доньки. Відомо, що ця дівчинка навіть народила від нього дитину.

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Що відомо про цю сім'ю

За даними слідства, у березні 2023 року чоловік зґвалтував доньку. На той момент дівчинці було 13 років. Після цього жахливого інциденту він продовжив систематично її ґвалтувати.

У результаті школярка завагітніла. Вона народила дитину від свого батька 12 грудня цього ж року. Її родичі намагалися приховати це.

Навіть коли дівчинка завагітніла від батька, їм вдалось тривалий час приховувати цей факт від оточуючих. 12 грудня дівчинка за місцем свого проживання народила дитину, відтак її матері довелось звернутись за медичною допомогою,

– сказали правоохоронці.

Тільки після цього дівчинка зізналася, що батько її постійно ґвалтував. Відомо, що тепер потерпіла перебуває у медичному закладі разом зі своєю дитиною.

Яка доля може спіткати батька

За фактом зґвалтування відкрито кримінальне провадження. Підозрюваного 14 грудня взяти під варту згідно з відповідним рішенням суду. Можливість внесення застави для нього не передбачена.

Наразі цей батько перебуває у СІЗО. Він може сісти за ґрати максимум на 15 років.

Триває слідство. Правоохоронці перевіряють інших осіб. Не виключено, що вони могли знати про злочин та допомагати батьку приховувати факти сексуального насилля над власною дитиною.

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