Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

До теми Київщину знову атакують ворожі дрони: у регіоні працює ППО

Що відомо про вибухи у Києві

Тривогу у Києві оголосили о 23 лютого 22:33. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у напрямку столиці.

Ворожі БпЛА рухаються у напрямку міста Київ з північного сходу,

– написали військові.

Пізніше Повітряні сили написали, що БпЛА на Київ рухаються з півдня та північного сходу. Далі у столиці чули вибухи.

Близько 22:45 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченка повідомив про роботу протиповітряної оборони у столиці.

"Працює ППО! Подалі від вікон!" – написав посадовець.

У КМВА, своєю чергою, додали, що протиповітряна оборона працює над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки,

– написали у військовій адміністрації.

Мер Києва Віталій Кличко також написав, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА, які заходять, зокрема, і на центр міста. Міський голова закликав киян та гостей міста перебувати в укриттях.

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