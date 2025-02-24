Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України у соцмережі Х.

До теми Критик Шольца і майбутній канцлер Німеччини: хто такий Фрідріх Мерц і що казав про Україну

Що написав Зеленський у привітанні Мерцу

Український лідер привітав Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. Зеленський підкреслив, що це був чіткий голос виборців, і видно, наскільки це важливо для Європи.

Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої спільної роботи з Німеччиною, щоб захистити життя, наблизити справжній мир до України та зміцнити Європу,

– написав президент.

Глава держави зауважив, що Європа повинна бути здатною захищатися, розвивати свою промисловість і досягати необхідних результатів.

"Європі потрібні спільні успіхи, і ці успіхи принесуть Європі ще більшу єдність", – резюмував Володимир Зеленський.

До слова, за даними екзитполів на виборах до німецького Бундестагу здобув Фрідріх Мерц з блоком ХДС/ХСС. Його партія, згідно з опитуваннями, отримала найбільшу підтримку 29% голосів, отже політик має всі шанси стати новим канцлером країни.

Після оприлюднення результатів екзитполів Мерц зробив першу заяву. Він зауважив, що прагне досягти незалежності від США, адже тим "відносно байдуже до майбутнього України".