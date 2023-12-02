В субботу, 2 декабря, соответствующую новость была опубликована в полиции Киевской области. Там уточнили, что суд избрал 39-летнему гражданину меру пресечения – содержание под стражей.
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Изнасилование отцом дочери в Киевской области
Именно мать дочери сообщила правоохранительным органам о факте изнасилования. В Офисе генпрокурора уточняют, что отец изнасиловал свою малолетнюю дочь в ее же комнате.
Подозреваемый вошел в комнату 9-летней дочери и, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, изнасиловал ее. Кроме того, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера,
– говорится в источнике.
Подозрение злоумышленнику было доложено по части 4 статьи 152 и части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины. Санкция этих статей как раз предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
В Киевской области задержан мужчина по подозрению в изнасиловании дочери / Фото Офис Генерального прокурора
39-летний мужчина подозревается в изнасиловании дочери / Фото полиции Киевщины
В Украине функционирует реестр педофилов
- Недавно завершили базовый этап наполнения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица. В медиа его наименуют "реестром педофилов".
- Сейчас при участии ювенальных прокуроров в реестр внесены данные обо всех обидчиках детей, совершивших преступления до его создания, а это более 600 преступников.
- Соответствующая база призвана обезопасить детей от повторных преступлений с таких лиц. "Благодаря этой возможности они смогут обезопасить детей от контакта с лицами, совершившими уголовные правонарушения на сексуальной почве", – пишут в Офисе генпрокурора.
- Доступ в реестр будут не все, а только: правоохранители, директора школ и детских садов, руководители государственных администраций, председатели органов местного самоуправления.