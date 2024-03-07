Тоді 5 вересня близько 3 ночі у П'ятихатках на вулиці в кущах виявили тіло неповнолітньої дівчини з тілесними ушкодженнями. Згодом слідство з'ясувало, що школярка стала жертвою сексуального насильства.

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Деталі злочину

Як розповіли в Офісі генпрокурора, розправа над школяркою сталася пізно ввечері 4 вересня. Зловмисник побачив на вулиці знайому йому раніше 16-річну дівчину. Потерпіла якраз поверталася додому.

Слідчі зазначають, що чоловік почав переслідувати свою жертву. Наздогнавши дівчину, він затиснув їй рукою рота та затягнув у кущі. Потім зґвалтував та задушив.

Тікаючи з місця злочину, обвинувачений забрав сумку з особистими речами вбитої.

Згодом стало відомо, що жертвою жорстокого вбивства стала учениця 11 класу Єлизавета Головня. Того трагічного вечора дівчина святкувала початок нового навчального року разом з однокласниками.

Відомо, що Ліза була єдиною дитиною у родині.

Через 18 діб пошуків затримали й самого нападника. Той виявився 46-річним мешканцем Дніпропетровщини. Крім того, ще й батьком 5 дітей. Наймолодшій його дитині 5 років, а найстарша є однолітком закатованої Лізи. Чоловік визнав свою провину у скоєнні злочину. Йому загрожує від 10 років до довічного позбавлення волі.

Зверніть увагу! На Буковині судитимуть чоловіка, який здійснював сексуальне насильство над своїми неповнолітніми падчерками і рідною донькою. Свої злочинні дії обвинувачений знімав на відео.