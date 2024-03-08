Отец семьи также получил ранения. Он находится в больнице и его состояние стабильное.
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Что известно об инциденте
Трагедия произошла в южном пригороде Оттавы, где проживала семья иммигрантов из Шри-Ланки. Вечером 6 марта, примерно в 22:52, в службу 911 поступило два вызова.
Правоохранители оперативно отреагировали и прибыли на место происшествия на Берриган-драйв за несколько минут. На месте полиция опознала пятерых жертв – это семья иммигрантов, которые только недавно переехали в Канаду из Шри-Ланки.
Семья, что стала жертвой / фото CBC New
Среди жертв была 35-летняя женщина, ее четверо детей и еще один 40-летний мужчина.
Подозреваемого удалось задержать в 15 километрах к югу от центра Оттавы. Им оказался 19-летний Фебрио Де-Зойса – гражданин Шри-Ланки, который, вероятно, находится в Канаде как студент и проживал вместе со своими жертвами.
Начальник полиции во время брифинга рассказал, что мужчина использовал "холодное оружие" во время убийства. Ему предъявили обвинение по шести пунктам в убийстве первой степени.
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