Согласно данным следствия, Марию Холодную убил ее муж, с которым балетмейстер планировала развестись. Правоохранители в течение четырех дней смогли собрать доказательства того, что именно он причастен к убийству женщины.

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Убил и пытался имитировать, что она жива

Известно, что мужчина сначала отрезал балерине руки и голову и закопал их в лесу. Остальное тело женщины он пробовал сжечь. Параллельно в течение нескольких дней подозреваемый в убийстве пытался имитировать, что Мария Холодная все еще жива.

Никогда не пропускала репетиций

Директору театра об исчезновении Марии 19 февраля сообщила ее мать. Женщина позвонила, чтобы рассказать, что ее дочери на репетиции не будет. Она также отметила, что не видела ее уже третьи сутки. Коллег эта ситуация удивила, ведь до того она репетиций не пропускала ни разу.

Мать еще 17 февраля заметила, что ее дочь как-то иначе отвечает на ее сообщения. И в соцсетях у нее странные сообщения с едой, чего она не делала раньше.

Полицейские взялись за расследование. Следователям за четыре дня кропотливой работы удалось установить, что к событиям причастен ее муж Алексей. С ним Мария стремилась разорвать отношения. Стало известно, что мужчина не только убил свою жену, но и пытался скрыть совершенное преступление.

Взялся запутывать следствие

Труп он расчленил в ванной. Затем все тщательно вымыл, тело упаковал стретч-пленкой и перемотал конечности скотчем, чтобы не было так много крови. Фактически эти действия дают нам основания считать, что он готовился к этому преступлению,

– отметил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Известно, что останки убитой мужчина упаковал в чемодан и пакет. После этого решил спрятать их на даче. Тело он сбросил в погреб и поджег. А в лесу он закопал руки и голову Марии.

Собственно, он позже взялся имитировать, что балерина все еще жива. Для этого по городу возил ее телефон, а также отвечал на входящие сообщения. Он также пил успокоительное и сумел пройти детектор лжи. Во время этого он признавался в искренней любви к своей убитой жене и непрерывно повторял, что она просто загуляла. Несмотря на это, следователи свою работу продолжили.

Полицейские увидели на видео с камер наблюдения, как Мария зашла в собственный дом. Впрочем, момента, когда она его покидала, так и не было. В то же время в дом ее муж Алексей 17 февраля вошел с достаточно большой сумкой. Вскоре он с ней и вышел, держа в руках еще и пакет.

Правоохранители взялись осматривать дачный участок супругов. Тело Марии обнаружили в погребе домика, который заброшенным стоял рядом. Тогда Алексей решил наконец признаться и показал, где он спрятал другие части тела убитой любимой.

Убил, потому что "любил"

Впоследствии он выдвинул новую версию. Вроде бы пришел домой к ней, чтобы забрать вещи. Она подошла к нему. Упала, ударилась, потеряла сознание. А он после этого поместил ее в ванну и отрезал голову,

– рассказывает Сергей Болвинов.

Следователь в подозрении прописал, что соответствующее преступление совершили из-за неприязненных отношений. Начальник следственного управления заметил, что когда Алексей ознакамливался, то обратил на это внимание.

"Говорит: "Вы неправильно написали. Я убил ее из-за любви", – отметил начальник следственного управления.

Сейчас следствие ожидает данные от экспертов. Они должны установить, произошло ли расчленение тогда, когда балерина была все еще живой. Сам Алексей уже под стражей. Известно, что он сотрудничает со следствием.

Он ведет себя адекватно, общается со следователем нормально. И оснований считать, что он психически болен по состоянию на сейчас нет,

– добавил Сергей Болвинов.

Обратим внимание, что мужчине за умышленное убийство жены грозит пожизненное заключение. Их 12-летний сын сейчас находится вместе со своей бабушкой.