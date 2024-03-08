Батько родини також отримав поранення. Він перебуває в лікарні і його стан стабільний.

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Що відомо про інцидент

Трагедія сталася у південному передмісті Оттави, де проживала сім'я іммігрантів зі Шрі-Ланки. Увечері 6 березня, приблизно о 22:52 до служби 911 надійшло два виклики.

Правоохоронці оперативно відреагували та прибули на місце події на Берріган-драйв за кілька хвилин. На місці поліція впізнала п'ятьох жертв – це сім'я іммігрантів, які лише нещодавно переїхали до Канади зі Шрі-Ланки.



Родина, що загинула / фото CBC News

Серед жертв була 35-річна жінка, її четверо дітей та ще один 40-річний чоловік.

Зверніть увагу! За весь 2023 рік в Оттаві було скоєно лише 14 вбивств.

Підозрюваного вдалося затримати за 15 кілометрів на південь від центру Оттави. Ним виявився 19-річний Фебріо Де-Зойса – громадянин Шрі-Ланки, який, ймовірно, перебуває в Канаді як студент і проживав разом зі своїми жертвами.

Начальник поліції під час брифінгу розповів, що чоловік використовував "холодну зброю" під час вбивства. Йому висунули обвинувачення за шістьма пунктами у вбивстві першого ступеня.

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