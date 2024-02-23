22 лютого у нежитловій будівлі знайшли тіло чоловіка. За інформацією правоохоронців, вбивство сталося внаслідок конфлікту.

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Що відомо

Між чоловіками виник конфлікт, під час якого нападники деревʼяною палицею, руками і ногами побили 36-річного потерпілого. Після нападу підозрювані пішли з місця злочину. Внаслідок численних тілесних ушкоджень чоловік помер на місці, – мовить у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що до скоєння тяжкого злочину причетні раніше засуджені мешканці Дніпропетровської області віком 25 та 29 років.

Тепер фігурантам справи загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

За інформацією від місцевих телеграм-каналів, вбитим був військовий.

"Все сталось на вулиці Робочій пообіді 22 лютого. До поліції надійшло повідомлення, що в одній зі споруд на підлозі лежить скривавлене тіло людини у військовій формі", – зазначили там.

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