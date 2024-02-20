Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що такі інциденти – цинічні воєнні злочини. І це чергова демонстрація, що з росіянами не можна ні про що домовлятися.

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Чому таке відбувається

Як наголосив Коваленко, росіяни намагаються впливати на морально-психологічний стан на усіх: і на військових, і на українське суспільство загалом.

Це насамперед залякування. Вони намагаються тиснути на наших захисників і на цивільних. Мовляв, ви відправляєте своїх родичів і, якщо вони потраплять в полон, то не факт, що залишаться живими. Також вони тиснуть на наших військових, аби вони покидали позиції,

– припустив Коваленко.

Насправді в окупантів є проблеми з бойовими діями в польових умовах. Там вони втрачають величезну кількість особового складу. Тому намагаються такими підступними методами змусити наших захисників кидати позиції.

У них є велика проблема з штурмами. Зараз бачимо, як вони активізувалися біля Роботиного, але не мають серйозного результату. Така ж ситуація була біля Авдіївки. Вони не мали переваги в польових умовах. Те ж саме Степове. Вони досі його не захопили, хоча село вже чотири місяці перебуває в "напівсірій" зоні,

– сказав Коваленко.

Важливо пам'ятати, що такі дії росіян ще раз демонструють, що в жодному разі не можна ні про що з ними домовлятися.

Редакція 24 Каналу приносить співчуття рідним, близьким і побратимам вбитих Героїв. Вічна пам'ять.

Розстріл українських полонених