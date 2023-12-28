Про це офіційно повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

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Десантно-штурмові війська розповіли про втрату побратимів

У Десантно-штурмових військах повідомили, що в Запорізькій області російські військовослужбовці умисно вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту.

Окупанти взяли у полон 3 військовослужбовців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Їх схопили після того, як вони зазнали поранень та контузій різних ступенів тяжкості.

Після цього російські загарбники розстріляли українських воїнів, що є порушенням законів та звичаїв війни, а також ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Правда на нашому боці. Нас не зламати! Ми помстимося за кожного українця, за кожен клаптик землі, на яку терористична Росія принесла горе. Ворог буде покараний,

– повідомили у ДШВ.

У бригаді розповіли, що тіла вбитих воїнів евакуювали з поля бою.

Долучайся до наших рядів. Помстимося за наших побратимів та здобудемо перемогу разом!,

– додали захисники.

Редакція 24 Каналу приносить співчуття рідним, близьким і побратимам вбитих Героїв. Вічна пам'ять.

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