Об этом официально сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

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Десантно-штурмовые войска рассказали о потере собратьев

В десантно-штурмовых войсках сообщили, что в Запорожской области российские военнослужащие умышленно убили людей, защищенных в условиях вооруженного конфликта.

Оккупанты взяли в плен 3 военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. Их схватили после того, как они получили ранения и контузии разных степеней тяжести.

После этого российские захватчики расстреляли украинских воинов, что является нарушением законов и обычаев войны, а также ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Правда, на нашей стороне. Нас не сломить! Мы отомстим за каждого украинца, за каждый клочок земли, на которую террористическая Россия принесла горе. Враг будет наказан,

– сообщили в ДШВ.

В бригаде рассказали, что тела убитых воинов были эвакуированы с поля боя.

Присоединяйся к нашим рядам. Отомстим за наших собратьев и одержим победу вместе!,

– добавили защитники.

Редакция 24 Канала приносит соболезнования родным, близким и собратьям убитых Героев. Вечная память.

Что известно о военном преступлении россиян