Пресс-секретарь коммуникаций Нацполиции Анна Дан рассказала 24 Каналу, что врачу уже объявили о подозрении и даже избрали меру пресечения.

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Что известно об инциденте

7 марта журналист Виталий Глагола заявил, что врач Иршавской больницы на рабочем месте давал своим пациентам препараты от которых они или теряли сознание, или не могли понять, что происходит вокруг.

После этого он совершал действия сексуального характера, которые снимал на камеру собственного телефона. У него нашли сотни таких снимков.

По словам Глаголы, говорится о Коваче Юрии Степановиче. Журналист также заявил, что если жертва сексуальных действий этого врача звонила ему, то у него на заставке появлялось соответствующее фото интимного характера, которое он сделал раньше.



Юрий Ковач / фото из фейсбука

В полиции уточнили 24 Каналу, что фактов изнасилования не было – говорится о сексуальном насилии.

Справка. Сексуальное насилие – совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего лица.

Фактов изнасилования не было. Некоторые телеграмм-каналы немного неправильно трактуют юридически,

– уточнила Анна Дан.

Потерпевший обратился в полицию в феврале

Известно, что полицейские обратили внимание на действия врача еще в начале февраля. Тогда пациент обратился к правоохранителям из-за конфликта с врачом, а уже во время вызова выяснились другие детали.

К нам обратилась сторона одних из пострадавших в начале февраля... Потерпевший сообщил о конфликте с врачом, а дальше уже, когда полицейские выехали по вызову, начали разбираться, то выяснились другие детали. Тогда мы сразу начали расследование,

– сообщили в полиции.

Врачу уже избрали меру пресечения

В полиции рассказали, что врачу уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

Ему инкриминируют часть 1 и 2 статьи 153 Уголовного кодекса Украины – "сексуальное насилие". Также ему уже избрана мера пресечения – суд ему назначил ночной домашний арест,

– сказала Анна Дан.

Сейчас полиция готовит материалы, чтобы направить дело в суд. Подозреваемому грозит лишение свободы до семи лет.