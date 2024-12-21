Другим кадровым изменением стало увольнение Сергея Кислицы с должности постоянного представителя Украины при ООН. Дипломат представлял наше государство при ООН с 2020 года и прославился пылкими речами против России.

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Кто такой Федор Шандор

Он является профессором Ужгородского национального университета (УжНУ) и военным – младшим сержантом ВСУ. В университете Шандор – заведующий кафедрой социологии и социальной работы, доктор философских наук, профессор. Является членом-корреспондентом зарубежной Академии наук Венгрии, членом-корреспондентом Академии политических наук Украины. В ЗВО он работает более 20 лет.

Также Шандор развивает туризм. Он является президентом Закарпатской туристической организации, создал культурно-туристическую идею с мини-скульптурами Закарпатья и проект "Книга рекордов Закарпатья". Пишет краеведческую литературу, до войны организовывал Ужгородскую регату – ежегодный сплав по реке Уж.

В 2023 году награжден почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест" и бригадным знаком отличия 101 ОБ ТрО.

Шандор пошел на фронт добровольно.

В 2022 году о нем говорили так: очень лаконичный и обычно отвечает лайком на все. Но этот лайк может иметь миллион смыслов: "Здоров, хорошо, да, муха укусила, жарко, нет, это есть, не надо, завтра, хорошо, хорошо, не надо, не надо, есть, есть, есть, есть. Спокойной ночи..."

Именно в то время Шандор прославился как профессор из окопа. Фото, на котором он читает лекции студентам в перерыве между дежурствами, облетело мир.

Говорят, что в день полномасштабного вторжения Федор провел три пары и поехал в военкомат. Но из окопа пар уже не пропускал.



Федор Шандор – профессор из окопа / Фото из фейсбука

Еще очень популярным стал рисунок Саши Даниленко по этому фото. Закарпатцы любят Шандора, поэтому изобразили его на сыре "ПрофеСыр" и пряниках.

Благотворительный пряник с изображением профессора из окопа / Фото с сайта "Закарпатский пряник"

А еще в честь ученого, краеведа и военного создали мини-скульптурку.



Мини-скульптура профессора из окопа, установленная в Ужгороде / Фото ШоТам

На своей странице в фейсбуке Шандор отзывается о политических событиях.

А также постоянно публикует интересные факты о Закарпатье. В течение этого года он еженедельно выкладывает различные интересные факты о растениях, ведь 2024 год объявили Годом цветочного туризма на Закарпатье.

Отношение Шандора к Венгрии

Он является этническим венгром. Поэтому, кроме Закарпатья, рассказывает в фейсбуке и о Венгрии. Эта рубрика называется "Венгерская среда от профессора из окопа".

В одном из интервью Шандор заявил: закарпатские венгры также воюют против Кремля на фронте.

В Венгрии агенты России распространяют ложную информацию о закарпатских венграх. Подобную информацию распространяют и в Украине. Цель понятна – настроить закарпатских венгров и украинцев одних против других,

– высказался он.

О том, что профессора могут назначить послом в Венгрии, СМИ написали еще в марте 2023-го. В августе того же года Венгрия согласилась на это, но назначение задерживалось.

Пользователи поздравляют Шандора с назначением. "Не представляю другого человека на этой должности. Впереди очень тяжелая работа. Желаю успеха и терпения!" – говорится в одном из комментариев.