Іншою кадровою зміною стало звільнення Сергія Кислиці з посади постійного представника України при ООН. Дипломат представляв нашу державу при ООН з 2020 року та уславився палкими промовами проти Росії.

Дивіться також Кабмін затвердив угоду з Румунією про будівництво мосту через Тису

Хто такий Федір Шандор

Він є професором Ужгородського національного університету (УжНУ) та військовим – молодшим сержантом ЗСУ. В університеті Шандор – завідувач кафедри соціології та соціальної роботи, доктор філософських наук, професор. Є членом-кореспондентом закордонної Академії наук Угорщини, членом-кореспондентом Академії політичних наук України. У ЗВО він працює понад 20 років.

Також Шандор розвиває туризм. Він є президентом Закарпатської туристичної організації, створив культурно-туристичну ідею з мініскульптурами Закарпаття і проєкт "Книга рекордів Закарпаття". Пише краєзнавчу літературу, до війни організовував Ужгородську регату – щорічний сплав річкою Уж.

У 2023 році нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест" і бригадною відзнакою 101 ОБ ТрО.

Шандор пішов на фронт добровільно.

У 2022 році про нього говорили так: дуже лаконічний і зазвичай відповідає лайком на все. Та ця вподобайка може мати мільйон сенсів: "Здоровий, добре, так, муха вкусила, жарко, ні, маємо, не треба, завтра, добре, добре, не треба, не треба, є, є, є, є. Добру ніч..."

Саме в той час Шандор уславився як професор з окопу. Фото, на якому він читає лекції студентам у перерві між чергуваннями, облетіло світ.

Кажуть, що у день повномасштабного вторгнення Федір провів три пари та поїхав у військкомат. Але з окопу пар уже не пропускав.



Федір Шандор – професор з окопу / Фото з фейсбуку

Іще дуже популярним став малюнок Сашка Даниленка за цим фото. Закарпатці люблять Шандора, тож зобразили його на сирі "ПрофеСир" і пряниках.

Благодійний пряник із зображенням професора з окопу / Фото з сайту "Закарпатський пряник"

А ще на честь науковця, краєзнавця та військового створили мініскульптурку.



Мініскульптура професора з окопу, встановлена в Ужгороді / Фото ШоТам

На своїй сторінці у фейсбуці Шандор відгукується щодо політичних подій.

А також постійно публікує цікаві факти про Закарпаття. Протягом цього року він щотижня викладає різноманітні цікавинки про рослини, адже 2024 рік оголосили Роком квіткового туризму на Закарпатті.

Ставлення Шандора до Угорщини

Він є етнічним угорцем. Тож, окрім Закарпаття, розповідає у фейсбуці і про Угорщину. Ця рубрика називається "Угорська середа від професора з окопу".

В одному з інтерв'ю Шандор заявив: закарпатські угорці також воюють проти Кремля на фронті.

В Угорщині агенти Росії поширюють неправдиву інформацію про закарпатських угорців. Подібну інформацію поширюють і в Україні. Мета зрозуміла – налаштувати закарпатських угорців і українців одних проти інших,

– висловився він.

Про те, що професора можуть призначити послом в Угорщині, ЗМІ написали ще у березні 2023-го. У серпні того ж року Угорщина погодилася на це, але призначення затримувалося.

Користувачі вітають Шандора з призначенням. "Не уявляю іншої людини на цій посаді. Попереду дуже важка робота. Бажаю успіху і терпіння!" – мовиться в одному з коментарів.