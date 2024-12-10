Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука та очільника Закарпатської ОВА Мирослава Білецького.

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Де збудують міст між Україною та Румунією через Тису

За даними Тараса Мельничука, автодорожній міст збудують на Закарпатті. Мостовий перехід хочуть звести на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету-Мармацієй (Румунія).

Де буде розташовуватися новий міст України та Румунії через Тису: дивіться на карті

Своєю Чергою очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький наголосив, що у перспективі поблизу цих населених пунктів також збудують і пункт пропуску через кордон.

За домовленостями, міст через Тису протяжністю 261,2 метра складатиметься з двох паралельних конструкцій для кожного напрямку руху з двома смугами.

Будівництво мосту між Україною та Румунією через Тису / Фото з фейсбуку Мирослава Білецького

Варто зазначити, що угоду про будівництво моста погодили на спільному засіданні урядів України та Румунії у жовтні 2023 року у Києві.

Цікаво, що роботи з будівництва мосту розпочалися наприкінці вересня 2024 року, коли румунська влада розчистила та огородила територію будівництва. Для полегшення транспортування матеріалів та обладнання на будівельний майданчик було створено тимчасовий перехід.

Раніше Мирослав Білецький заявляв, що, очікується, що будівництво мосту буде завершено до січня 2025 року, після чого він буде введений в експлуатацію.