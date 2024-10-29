Законопроєкт, розроблений Міноборони Румунії, визначає різні рівні небезпеки для населення, від яких залежить відповідна реакція сил ППО. Про це інформує Reuters.

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Яку реакцію на російські дрони передбачає закон

Цей законопроєкт встановлює чіткі правила контролю за використанням повітряного простору Румунії для пілотованих і безпілотних літальних апаратів. Його представили для публічного обговорення у Міноборони країни.

Військові операції в Чорному морі, масове збільшення використання БПЛА, як військових, так і пристосованих для військових цілей, продовжують створювати серйозні ризики на кордоні з Україною та поблизу кордону з Румунією,

– йдеться в документі.

В оборонному відомстві Румунії підкреслили, що на рівні ЄС продовжуються зусилля для вироблення єдиного підходу до використання дронів і "вжиття заходів із протидії ризикам".

Запропоновані заходи передбачають кілька етапів: від виявлення та ідентифікації літальних апаратів до спроби зв'язку, перехоплення та попереджувальних пострілів.

Згідно з новими правилами, пілотовані літаки, що залітають без дозволу, можуть бути знищені лише в разі агресивних дій з їхнього боку.

Щодо безпілотників, то їх можуть знищити, нейтралізувати або захопити залежно від рівня загрози. Знищення є крайнім заходом.

Союзні системи, розташовані в Румунії, також можуть брати участь у будь-яких операціях відповідно до угод про колективну оборону з НАТО та ЄС.

Нагадаємо, минулого тижня російські безпілотники тричі порушили повітряний простір Румунії. Країна не раз підіймала в небо свої винищувачі для їх перехоплення, однак не атакувала жодного безпілотника.