Законопроект, разработанный Минобороны Румынии, определяет различные уровни опасности для населения, от которых зависит соответствующая реакция сил ПВО. Об этом информирует Reuters.

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Какую реакцию на российские дроны предусматривает закон

Этот законопроект устанавливает четкие правила контроля за использованием воздушного пространства Румынии для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Его представили для публичного обсуждения в Минобороны страны.

Военные операции в Черном море, массовое увеличение использования БПЛА, как военных, так и приспособленных для военных целей, продолжают создавать серьезные риски на границе с Украиной и вблизи границы с Румынией,

– говорится в документе.

В оборонном ведомстве Румынии подчеркнули, что на уровне ЕС продолжаются усилия для выработки единого подхода к использованию дронов и "принятия мер по противодействию рискам".

Предложенные меры предусматривают несколько этапов: от обнаружения и идентификации летательных аппаратов до попытки связи, перехвата и предупредительных выстрелов.

Согласно новым правилам, пилотируемые самолеты, залетающие без разрешения, могут быть уничтожены только в случае агрессивных действий с их стороны.

Что касается беспилотников, то их могут уничтожить, нейтрализовать или захватить в зависимости от уровня угрозы. Уничтожение является крайней мерой.

Союзные системы, расположены в Румынии, также могут участвовать в любых операциях в соответствии с соглашениями о коллективной обороне с НАТО и ЕС.

Напомним, на прошлой неделе российские беспилотники трижды нарушили воздушное пространство Румынии. Страна не раз поднимала в небо свои истребители для их перехвата, однако не атаковала ни одного беспилотника.