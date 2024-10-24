Это случилось накануне, 23 октября. О нарушении воздушного пространства Румынии сообщает Reuters.

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В Румынии зафиксировали чужие БпЛА в небе

Министерство обороны Румынии сообщило, что оба сигнала были зафиксированы радарами с разницей в менее чем один час над юго-восточными уездами Констанца и Тульча, последний из которых граничит с Украиной через реку Дунай.

На перехват вышеупомянутых беспилотников в воздух были подняты два F-16, но американскую истребители не смогли визуально обнаружить неизвестные дроны до того, как они исчезли с радаров. Подобный инцидент случился уже третий раз за последнюю неделю.

Что этому предшествовало

Напомним, 18 октября в Румынии подняли авиацию из-за неизвестного беспилотного летательного аппарата, который зашел на глубину до 14 километров в юго-восточном округе Констанца. Тогда страна поднимала в воздух четыре истребителя.

Уже на следующий день произошла аналогичная ситуация, в Румынии поднимали истребители в воздух из-за подозрения в нарушении границы "небольшой воздушной целью" в районе у побережья Черного моря, около 45 километров к востоку от города Сфьянту Георге уезда Тульча.