Це трапилося напередодні, 23 жовтня. Про порушення повітряного простору Румунії повідомляє Reuters.

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У Румунії зафіксували чужі БпЛА у небі

Міністерство оборони Румунії повідомило, що обидва сигнали були зафіксовані радарами з різницею в менш ніж одну годину над південно-східними повітами Констанца і Тульча, останній з яких межує з Україною через річку Дунай.

На перехоплення вищезгаданих безпілотників у повітря були підняті два F-16, але американську винищувачі не змогли візуально виявити невідомі дрони до того, як вони зникли з радарів. Подібний інцидент трапився вже втретє за останній тиждень.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 18 жовтня у Румунії підіймали авіацію через невідомий безпілотний літальний апарат, який зайшов на глибину до 14 кілометрів у південно-східному окрузі Констанца. Тоді країна підіймала в повітря чотири винищувачі.

Вже наступного дня сталася аналогічна ситуація, у Румунії підіймали винищувачі в повітря через підозру в порушенні кордону "невеликою повітряною ціллю" у районі біля узбережжя Чорного моря, близько 45 кілометрів на схід від міста Сф'янту Георге повіту Тульча.