Вночі проти 18 жовтня Румунія підіймала в повітря чотири винищувачі. Це сталось після того, як невеликий літаючий об’єкт, ймовірно, дрон, порушив національний повітряний простір.

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Це відбувається не вперше

Міністерство оборони країни повідомило, що безпілотник зайшов на територію Румунії на глибину до 14 кілометрів у південно-східному окрузі Констанца.

Румунію має спільний кордон з Україною протяжністю 650 кілометрів (400 миль). Протягом останніх півтора року вона неодноразово підіймала авіацію через російські дрони, які залітали на її території.

Крім цього, там також падали уламки від БпЛА. Це відбувалось під час атак Росії проти України.

Зокрема, Росія вночі 2 жовтня атакувала Україну "Шахедами". Через нічний обстріл Румунія оголошувала повітряну тривогу та підіймала винищувачі.

Для спостереження за російськими "Шахедами" румунське міноборони вирішило підняти два румунських винищувачі F-16 та два іспанські F-18, які базуються у Румунії.