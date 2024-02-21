Так, журналіст Віталій Глагола ще увечері, 20 лютого, поширив відеозапис, на якому кілька чоловіків гамселять одного.
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Що написали у ЗМІ
За його словами, на кадрах – місцеві роми б'ють представника військкомату. Крім того, журналіст навів коментар речниці поліції Закарпаття Ганни Дан.
Посадовиця зазначила, що заяв до правоохоронного органу з приводу цієї ситуації ні від кого не надходило, тому подію зареєстрували самостійно.
Побиття військового у Мукачеві: відео Віталій Глагола
Що сказали у поліції
Наступного дня на офіційному сайті Нацполіції у Закарпатській області з'явилося пояснення. У ньому йдеться, що співробітники відомства в інтернеті виявили відеозапис, на якому – бійка чоловіків. Кілька осіб завдають тілесні ушкодження людині у військовій формі.
Наразі вдалося встановити, що інцидент відбувся на одній з вулиць Мукачева. Потерпілим виявився військовослужбовець. Також ідентифікували його кривдників.
Попередньо конфлікт виник на побутовому рівні та не пов’язаний зі службовою діяльністю чоловіка.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом хуліганства.
Побиття працівників ТЦК: схожі випадки
- Восени у Житомирі побили працівника ТЦК під час виконання ним службових обов'язків. Правопорушення виявилося зафіксованим на камеру. На кадрах молодик у спортивній формі притискає військового до закритих ролетів магазину та б'є.
- На Сумщині чоловік не захотів брати повістку, а тому напав на співробітника військкомату. Відомо, що військові зупинили авто, за кермом якого перебував 44-річний порушник, для перевірки документів. Опісля представники ТЦК запропонували водієві взяти повістку. Чоловік відреагував спочатку лайкою, а потім вдарив головою одного з військовослужбовців.
- На Тернопільщині чоловік побив співробітника ТЦК, через що той знепритомнів. Скориставшись безпорадним станом військового, зловмисник обікрав його – забрав автомат і бронежилет – та втік, покинувши свою жертву у лісосмузі.