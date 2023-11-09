Володимир Зеленський 9 листопада підписав закони, якими продовжено мобілізацію та воєнний стан ще на 90 днів. Мобілізація і воєнний стан триватимуть до 14 лютого 2024 року.

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Що відомо про ситуацію в Житомирі

Увечері 8 листопада до поліції звернувся працівник ТЦК. Чоловік подав письмову заяву про те, що вдень його побили під час виконання ним службового завдання в Житомирі.

У Житомирі напали на працівника ТЦК: дивіться відео

У ролику видно, як молодик у спортивних штанях притискає чоловіка в формі до закритих ролетів магазину та б'є. За кілька секунд підходять інші чоловіки в формі, молодик іде.

Це сталося біля магазину по вулиці Гоголівській. Працівник ТЦК і його колеги були у службових справах, коли на них напав невідомий. Він побив працівника ТЦК і втік, розповіла речниця ГУНП в Житомирській області Вікторія Дубовик.

Згодом у мережі показали, що передувало відео. До того молодика намагалися "скрутити", тож він почав відбиватися.

Уже відомо, ким був нападник, адже його особу встановили. Проте чоловіка розшукують – він, як стверджують у поліції, поїхав із Житомира.

Потерпілий пройде судово-медичну експертизу. Кримінальне провадження відкрили за статтею "Умисне легке тілесне ушкодження".

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Не перше побиття працівників ТЦК

Схожа ситуація сталася на Сумщині. Там у Глухові чоловік побив представників ТЦК під час вручення повістки. Це сталося ще влітку, але нападника затримали тільки в листопаді – він переїхав до Києва. Зараз він під цілодобовим домашнім арештом.