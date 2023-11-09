У п'ятницю, 9 листопада, Володимир Зеленський ухвалив два законопроєкти. А саме "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Читайте також В Україні нададуть відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків

Скільки триватиме мобілізація

Закони №10211 та №10212, які підписав президент Зеленський, продовжують воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 діб з 16 листопада цього року. Таким чином, вони триватимуть до 14 лютого 2024 року.

Варто зауважити, що перед цим Верховна Рада проголосувала за продовження мобілізації та воєнного стану на території нашої країни. Народні обранці голосували за це вже вдев'яте.

Цього разу 329 депутатів підтримали продовження мобілізаційних заходів. Проти мобілізації ніхто з присутніх у той день нардепів не голосував. А 19 народних обранців утрималися від голосування.

Перед цим нардепи голосували за продовження воєнного стану разом із мобілізацією 18 серпня. А Зеленський ухвалював відповідні закони за номерами 9532 та 9533. Після цього термін дії відповідних заходів було продовжено до 15 листопада 2023 року.

Інші новини про мобілізацію