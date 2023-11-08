Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Голосування провели у середу, 8 листопада.

Читайте також Мобілізація в листопаді: хто може отримати бронь і що для цього потрібно

Доки триватиме мобілізація

Вже удев'яте від початку повномасштабного вторгнення Росії народні депутати проголосували за продовження мобілізації в Україні. Рішення парламенту набуде чинності вже 16 листопада цього року.

Верховна Рада підтримала продовження відповідних заходів на ще 90 діб. Таким чином воєнний стан та мобілізація діятимуть в Україні до 14 лютого 2024 року.

Рішення було ухвалене майже одностайно. Продовження мобілізаційних заходів підтримали 329 депутатів, а 19 парламентарів утрималися від голосування. Варто зазначити, що жоден з присутніх народних обранців не голосував проти мобілізації.

Минулого разу, 18 серпня, нардепи голосували за продовження мобілізації разом із воєнним станом до 15 листопада 2023 року.

Останні новини про мобілізацію