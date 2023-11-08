Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Голосування провели у середу, 8 листопада.
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Доки триватиме мобілізація
Вже удев'яте від початку повномасштабного вторгнення Росії народні депутати проголосували за продовження мобілізації в Україні. Рішення парламенту набуде чинності вже 16 листопада цього року.
Верховна Рада підтримала продовження відповідних заходів на ще 90 діб. Таким чином воєнний стан та мобілізація діятимуть в Україні до 14 лютого 2024 року.
Рішення було ухвалене майже одностайно. Продовження мобілізаційних заходів підтримали 329 депутатів, а 19 парламентарів утрималися від голосування. Варто зазначити, що жоден з присутніх народних обранців не голосував проти мобілізації.
Минулого разу, 18 серпня, нардепи голосували за продовження мобілізації разом із воєнним станом до 15 листопада 2023 року.
Останні новини про мобілізацію
- Нещодавно правозахисник пояснив принцип роботи реєстру "Оберіг", який створювався для полегшення мобілізаційних заходів. Там зберігатимуться дані про стан здоров'я, професію, сімейний стан та інша інформація, яку військовозобов'язані можуть уточнити та змінити.
- Також юристи розповіли, що собою являє смартмобілізація. Ця концепція дозволяє людям обирати собі професії перед проходженням служби в армії.
- Як повідомлялося раніше, деякі чоловіки мають право виїжджати за кордон під час війни. Для цього їм треба мати підстави, що пов'язані з їхнім здоров'ям, сімейним станом, професією або діяльністю задля допомоги ЗСУ.