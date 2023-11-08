Верховная Рада продолжила военное положение и мобилизацию. Голосование было проведено в среду, 8 ноября.

Читайте также Мобилизация в ноябре: кто может получить бронь и что для этого нужно

Сколько будет длиться мобилизация

Уже в девятый раз с начала полномасштабного вторжения России народные депутаты проголосовали за продолжение мобилизации в Украине. Решение парламента вступит в силу уже 16 ноября этого года.

Верховная Рада поддержала продление соответствующих мер еще на 90 суток. Таким образом, военное положение и мобилизация будут действовать в Украине до 14 февраля 2024 года.

Решение было принято почти единогласно. Продолжение мобилизационных мер поддержали 329 депутатов, а 19 парламентариев воздержались от голосования. Следует отметить, что ни один из присутствующих народных избранников не голосовал против мобилизации.

В прошлый раз, 18 августа, нардепы голосовали за продление мобилизации вместе с военным положением до 15 ноября 2023 года.

Последние новости о мобилизации