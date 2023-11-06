Для того чтобы человек, подлежащий призыву, мог попасть за границу, он должен иметь для этого соответствующие основания. О каких основаниях идет речь – информирует 24 Канал.
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Пять оснований
На основании профессии выехать из Украины могут
- военные в отпуск – при наличии документов о разрешении по воинской части;
- работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, и сопровождают лиц с инвалидностью;
- члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;
- работники железнодорожного транспорта;
- авиационный персонал для командировки или обучения;
- водители, имеющие лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
- спортсмены, которые включены в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и спорта лиц с инвалидностью, тренеры, спортивные судьи и другие специалисты.
Для помощи ВСУ военнообязанный мужчина может уехать за границу, если он:
- водитель-волонтер, перевозящий грузы для ВСУ или гуманитарку;
- деятель культуры, собирающий средства на благотворительность и представляющий Украину на международной арене;
- спортсмен или тренер, участвующий в международных официальных соревнованиях.
По состоянию здоровья и семейным обстоятельствам имеют право на выезд за границу военнообязанные, которые
- сами имеют инвалидность;
- имеют жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и сопровождают такую жену (супругу) для выезда за пределы Украины;
- лица, имеющие одного из родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;
- лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;
- лица, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;
- опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;
- лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях/учреждениях — в сопровождении работников заведения ухода.
Право на выезд за границу сохраняют также госслужащие.
В Украине продолжат военное положение и всеобщую мобилизацию
В настоящее время в нашей стране военное положение продлено до 15 ноября. Президент Зеленский предлагает продлить его еще на 90 дней, то есть до 14 февраля 2024 года. 6 ноября Комитет по обороне единогласно принял соответствующие законопроекты. Теперь за них должна проголосовать Верховная Рада.