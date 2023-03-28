Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак помог пролить свет на этот вопрос. Он рассказал, могут ли госслужащие пересекать границу во время действия военного положения.

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Могут ли госслужащие уезжать за границу

По словам юриста, бронь от мобилизации распространяется на государственных служащих. Он отметил, что действующее законодательство определяет достаточно широкий круг чиновников, имеющих возможность покидать Украину. Вот перечень:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления;

работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители;

председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству;

глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Отметим, что 23 января Владимир Зеленский издал указ. Он предполагает запрет чиновникам и депутатам покидать Украину без подтверждения официальной командировки.

Предшествовали этому указу поездки нардепов и чиновников за границу на отдых, которые они маскировали под рабочими визитами. Этот указ вызвал волну негодования, ведь задел он также женщин, которые во время действия военного положения могли беспрепятственно пересекать государственную границу.