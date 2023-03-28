Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак допоміг пролити світло на це питання. Він розповів, чи можуть держслужбовці перетинати кордон під час дії воєнного стану.

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Чи можуть держслужбовці виїжджати за кордон

За словами юриста, бронь від мобілізації поширюється на державних службовців. Він зауважив, що чинне законодавство визначає досить широке коло чиновників, які мають можливість покидати Україну. Ось перелік:

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;

Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;

керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;

державні секретарі міністерств;

Керівник Офісу Президента України та його заступники;

керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;

Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;

Голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

Голова та члени Рахункової палати;

Голова та члени Центральної виборчої комісії;

голови та члени інших державних колегіальних органів;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;

народні депутати України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;

Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;

голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;

судді Конституційного Суду України;

судді;

прокурори;

керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад;

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування;

працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники;

голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі;

голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

Зауважимо, що 23 січня Володимир Зеленський видав указ. Він передбачає заборону чиновникам і депутатам покидати Україну без підтвердження офіційного відрядження.

Передували цьому указу поїздки нардепів і чиновників за кордон на відпочинок, які вони маскували під робочими візитами. Цей указ викликав хвилю обурення, адже зачепив він також жінок, які на час дії воєнного стану могли без перешкод перетинати державний кордон.