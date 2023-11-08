Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжатся. Эти меры продлятся до 14 февраля 2024 года.

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Большинство проголосовало "за"

Депутаты в Верховной Раде провели голосование за продление военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 дней. Соответственно, это решение вступит в силу с 16 ноября 2023 года.

"За" проголосовало 329 депутатов, еще 19 – не голосовали вообще. В то же время "против" не проголосовал никто.

Соответствующее решение с начала полномасштабной войны было принято уже в девятый раз.

Эти меры должны продлиться до 15 ноября