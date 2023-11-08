Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжаться. Ці заходи триватимуть до 14 лютого 2024 року.
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Більшість проголосувала "за"
Депутати у Верховній Раді провели голосування за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Відповідно це рішення набуде чинності з 16 листопада 2023 року.
"За" проголосувало 329 депутатів, ще 19 – не голосували взагалі. Водночас "проти" не проголосував ніхто.
Відповідне рішення з початку повномасштабної війни ухвалили вже вдев'яте.
Ці заходи мали тривати до 15 листопада
- Попереднє рішення було ухвалене 18 серпня. Відповідно до цього, загальна мобілізація та воєнний стан мали тривати до 15 листопада 2023 року, однак за необхідності їх продовжили.
- Володимир Зеленський 17 серпня підписав закон № 9533 про продовження воєнного стану, а також закон №9532 про продовження терміну проведення загальної мобілізації.
- Цей особливий правовий режим накладає певні обмеження на цивільних і дає більше повноважень представникам держави та військовим. Органи державної влади, військове командування, військові адміністрації та органи місцевого самоврядування отримують повноваження, необхідні для якнайшвидшої стабілізації ситуації.