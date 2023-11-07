Заброньовані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації. Хто саме може її отримати і що для цього потрібно, розповідає 24 Канал.
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Хто може отримати бронь від мобілізації
Відповідно до 25 статті Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронюванню підлягають громадяни, які працюють в органах державної влади, в інших державних органах, в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення).
Згідно з постановою Кабміну № 194, бронювання військовозобов'язаних здійснюється органами держвлади, іншими держорганами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби армії або населення.
До речі, бронювати своїх працівників також можуть банки, які залучаються до роботи під час особливого періоду, зокрема, воєнного стану. А ще можливе бронювання водіїв, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших підрозділів української армії, медичних вантажів і вантажів гуманітарної допомоги.
Окрім того, працівників залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.
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Як отримати бронь від мобілізації
Зауважимо, що загальний порядок бронювання складається з низки кроків. Зокрема:
- подання пропозиції від роботодавця бронювання до відповідного органу держвлади (наприклад, ОВА. До заповненої форми варто додати лист з максимально детальним обґрунтуванням необхідності бронювання бажано з документами, що підтверджують це (рішення уряду, ОВА, копії укладеного договору тощо).
- Після цього органи держвлади узгоджують отримані пропозиції з Міноборони та подають їх до Мінекономіки разом з обґрунтуванням. Це міністерство узагальнює пропозиції, упродовж 1 робочого дня ухвалює відповідне рішення та надсилає його копію до Міноборони й держоргану, що подав пропозицію.
- Далі Міноборони через Генштаб ЗСУ в одноденний строк надсилає до ТЦК та СП витяги з наказів Мінекономіки.
- ТЦК за місцем розташування підприємства оформлює бронювання. Зокрема, заброньованих беруть на спеціальний військовий облік та оформлюють їм посвідчення про відстрочку.
- Особа, яка відповідальна за ведення військового обліку на підприємстві, має провести комунікацію з працівниками та ТЦК, а ще внести відомості про бронювання до особових карток.