Про це повідомив нардеп Ярослав Залізняк, документ підтримали 269 депутатів. Мова про законопроєкт №9274.
Дивіться також Скільки в Україні триватиме мобілізація: Рада ухвалила закони
Відповідно до змін, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій звільнять від мобілізації,
– ідеться у поясненні до законопроєкту.
Крім того, законопроєктом визначаються завдання єдиної державної системи цивільного захисту в особливий та відбудовний періоди.
Законопроєкт набере чинності після того, як його підпише президент Володимир Зеленський.
Додамо, що влітку минулого року Рада надала відстрочку від мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам. При цьому Зеленський досі не підписав цей законопроєкт.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Верховна Рада вдев'яте продовжила в Україні дію воєнного стану та мобілізації. Тепер вона триватиме до 14 лютого.
- Міністерство оборони затвердило нові зміни до кадрової політики в армії згідно з яким призов до армії змінять рекрутингом.