Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, документ поддержали 269 депутатов. Речь о законопроекте №9274.

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Согласно изменениям, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям освободят от мобилизации,

– говорится в пояснении к законопроекту.

Заметим! Сейчас из-за законодательной неурегулированности военнообязанные работники ГСЧС подлежат призыву во время общей мобилизации.

Кроме того, законопроектом определяются задачи единой государственной системы гражданской защиты в особый и восстановительный периоды.

Законопроект вступит в силу после того, как его подпишет президент Зеленский.

Добавим, что летом прошлого года Рада предоставила отсрочку от мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам. При этом Зеленский до сих пор не подписал этот законопроект.

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