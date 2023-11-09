Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, документ поддержали 269 депутатов. Речь о законопроекте №9274.
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Согласно изменениям, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям освободят от мобилизации,
– говорится в пояснении к законопроекту.
Кроме того, законопроектом определяются задачи единой государственной системы гражданской защиты в особый и восстановительный периоды.
Законопроект вступит в силу после того, как его подпишет президент Зеленский.
Добавим, что летом прошлого года Рада предоставила отсрочку от мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам. При этом Зеленский до сих пор не подписал этот законопроект.
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