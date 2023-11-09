Владимир Зеленский 9 ноября подписал законы, которыми продолжена мобилизация и военное положение еще на 90 дней. Мобилизация и военное положение продлятся до 14 февраля 2024 года.

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Что известно о ситуации в Житомире

Вечером 8 ноября в полицию обратился работник ТЦК. Мужчина подал письменное заявление о том, что днем его избили во время выполнения им служебного задания в Житомире.

В Житомире напали на работника ТЦК: смотрите видео

В ролике видно, как молодой человек в спортивных штанах прижимает мужчину в форме к закрытым роллетам магазина и бьет. Через несколько секунд подходят другие мужчины в форме, парень уходит.

Это произошло возле магазина по улице Гоголевской. Работник ТЦК и его коллеги были по служебным делам, когда на них напал неизвестный. Он избил работника ТЦК и скрылся, рассказала спикер ГУНП в Житомирской области Виктория Дубовик.

Впоследствии в сети показали, что предшествовало видео. До того молодого человека пытались "скрутить", поэтому он начал отбиваться.

Уже известно, кем был нападающий, ведь его личность установили. Однако мужчину разыскивают – он, как утверждают в полиции, уехал из Житомира.

Потерпевший пройдет судебно-медицинскую экспертизу. Уголовное производство открыли по статье "Умышленное легкое телесное повреждение".

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Не первое избиение работников ТЦК

Похожая ситуация произошла в Сумской области. Там в Глухове мужчина избил представителей ТЦК во время вручения повестки. Это произошло еще летом, но нападавшего задержали только в ноябре – он переехал в Киев. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом.