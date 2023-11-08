Полиция Глухова сообщила об инциденте, произошедшем 12 июля. В Сумской области мужчина не хотел брать повестку у работников ТЦК и потому избил одного из них.

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Подробности нападения на военного

Военные остановили Opel Vivaro для проверки документов у водителя. За рулем находился 44-летний местный житель. Во время общения они предложили автовладельцу получить повестку, что ему очень не понравилось.

Сначала мужчина начал нецензурно ругаться. Впоследствии он ударил своей головой одного из работников ТЦК в лицо. После этого инцидента водитель переехал в Киевскую область.

Какая участь постигла нападающего

Правоохранители открыли уголовное производство по факту насилия в отношении должностного лица. По данным полиции, этот водитель скрывался от них в Киеве. Однако сотрудникам полиции удалось его найти и задержать в столице.

Этого мужчину поместили под круглосуточный домашний арест. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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