Юрий Куприч умер в больнице утром 2 ноября. Об этом в фейсбуке сообщила его супруга Олеся Куприч.
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В Черноморске избили военного: он умер от полученных травм
30 октября супруга военнослужащего сообщала, что состояние здоровья потерпевшего ухудшилось. Она просила молиться о любимом.
Однако, несмотря ни на что, сердце Юрия Куприча перестало биться около 7:00 четверга. 1 ноября у мужчины был день рождения – ему исполнилось 52 года.
Известно, что в результате побоев у военнослужащего диагностировали отек мозга и перелом шейного позвонка. Ему пришлось провести экстренную операцию. Врачи пытались его спасти, но не смогли.
Жена пострадавшего рассказывала, что после операции врачи не давали никаких прогнозов и не исключали летального исхода. Также они предупреждали, что даже если пациент выживет, возможно, будет парализованным.
Что предшествовало
- Поздним вечером 22 октября возле магазина "Верже" на улице Лазурной напали на военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Пятеро мужчин набросились на Юрия Куприча, положив на землю ударом в голову, после чего избивали лежащего мужчину. Также его ограбили, забрав телефон, деньги, банковские карты, куртку и даже военный билет.
- Вопиющий случай, обернувшийся гибелью Юрия, произошел за 15 минут до комендантского часа. Его супруга заявила, что нападающие – военнослужащие.
- Правоохранители проводят следственные действия и возбудили уголовное производство по статье "Хулиганство". Также дополнительно квалифицировано событие по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины как умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц.
- Двое фигурантов полицейские уже задержали, их опрашивают.