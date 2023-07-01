Инцидент произошел 25 июня на Белоцерковщине. Правоохранители уже опросили всех причастных к конфликту.
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Подробности инцидента
25 июня в Ржаных Горах между компанией местных молодых людей и военнослужащим началась словесная перепалка, переросшая в драку.
Полицейские установили и опросили всех участников конфликта. В дальнейшем военнослужащий пройдет судебно медицинскую экспертизу для определения степени тяжести телесных повреждений. Известно, что военный в момент избиения находился вне службы.
Полиция начала досудебное расследование по нанесению телесных повреждений – часть 1 статьи 125 УКУ.
Между тем, во Львове правоохранители расследуют еще одно дело по избиению пограничника на полигоне.
Что известно об избиении пограничника во Львове
- 26 июня пограничник Назар Матвиишин во второй день ротации попал во Львовский клинический госпиталь Госпогранслужбы с диагнозом острый аппендицит, но во время операции врачи обнаружили множество других травм: закрытая тупая травма брюшной полости, сильные повреждения внутренних органов, закрытый разрыв печени, ушиб поджелудочной железы тонкого и толстого кишечника. Из-за разрыва печени у Назара произошло внутреннее кровоизлияние. Об этом медики сообщили руководство пограничного отряда, а те – правоохранителей.
- 28 июня сестра военного в соцсетях написала о том, что его избил капитан Иван Зазульчак на полигоне. Назар Матвиишин заявил, что это не единичный случай. По его словам, такие избиения происходят на постоянной основе "для профилактики".
- По факту избиения военнослужащего было возбуждено уголовное производство. Предварительная правовая квалификация дела – "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". Если вину Зазульчака докажут, то ему грозит до 12 лет лишения свободы.