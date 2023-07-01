Инцидент произошел 25 июня на Белоцерковщине. Правоохранители уже опросили всех причастных к конфликту.

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Подробности инцидента

25 июня в Ржаных Горах между компанией местных молодых людей и военнослужащим началась словесная перепалка, переросшая в драку.

Полицейские установили и опросили всех участников конфликта. В дальнейшем военнослужащий пройдет судебно медицинскую экспертизу для определения степени тяжести телесных повреждений. Известно, что военный в момент избиения находился вне службы.

Полиция начала досудебное расследование по нанесению телесных повреждений – часть 1 статьи 125 УКУ.

Между тем, во Львове правоохранители расследуют еще одно дело по избиению пограничника на полигоне.

Что известно об избиении пограничника во Львове