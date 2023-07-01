Інцидент трапився 25 червня на Білоцерківщині. Правоохоронці вже опитали всіх причетних до конфлікту.

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Подробиці інциденту

25 червня у Житніх Горах між компанією місцевих молодиків та військовослужбовцем почалась словесна перепалка, яка переросла у бійку.

Поліцейські встановили та опитали усіх учасників конфлікту. Надалі військовослужбовець пройде судово-медичну експертизу для визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Відомо, що військовий в момент побиття перебував поза службою.

Поліція розпочала досудове розслідування щодо нанесення тілесних ушкоджень – частина 1 статті 125 ККУ.

Тим часом у Львові правоохоронці розслідують ще одну справу щодо побиття прикордонника на полігоні.

Що відомо про побиття прикордонника у Львові