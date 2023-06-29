Старший офіцер пресслужби Східного регіонального управління ДПСУ Микола Ферин також розповів, що щодо побиття військовослужбовця призначили службову перевірку.

Дивіться також "Для профілактики": військовий зі Львова заявив, що його побив капітан на полігоні

У ДПСУ прокоментували справу щодо побиття військовослужбовця

Ферин розповів, що до медичного закладу державної прикордонної служби у Львові військовослужбовець Назар Матвіїшин звернувся із попереднім діагнозом "гострий апендицит". Але під час операції у нього виявили інші пошкодження: травми черевної порожнини та підшлункової залози. Про це медики повідомили керівництво прикордонного загону, а ті – правоохоронців.

У результаті чого було розпочато кримінальне провадження. Також призначено службове розслідування. Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, опитуються свідки та потерпілий, який перебуває в госпіталі,

– розповів Микола Ферин.

Він зазначив, що зараз загрози життю військовослужбовця немає.

Що передувало